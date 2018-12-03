"التنمية المحلية": وقف تراخيص التوكتوك لمنع الظواهر السلبية الناتجة من انتشاره

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة رصدت ما يقرب من 428 ألف توكتوك في مصر، مرخص منهم حوالي 222 ألف توك توك، لافتًا إلى أن محافظات الدقهلية وكفر الشيخ وسوهاج هي أكثر المحافظات التي ينتشر بها التوكتوك.



وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc"، أن الهدف من وقف تراخيص التوك توك منع بعض الظواهر السلبية الناتجة من انتشاره الفترة الأخيرة، موضحًا أن الكثير من أصحاب المهن قاموا باللجوء إلى التوكتوك بسبب دخله السريع، وهجروا مهنهم الأصلية.



وتابع: "التوكتوك ممنوع أن يسير في الشوارع الرئيسية في المحافظات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين"، مضيفًا أن استيراد التوكتوك ممنوع منذ فترة، ولكن يتم التحايل على هذا الأمر باستيراده كقطع غيار وتجميعه في الداخل.

