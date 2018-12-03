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منة بدر تيسير لـ"الفجر الفني": سعيدة بنجاح "ريكاجو" وتقديمه في محافظات مصر

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 12:51 ص
منة بدر تيسير لـالفجر الفني: سعيدة بنجاح ريكاجو وتقديمه في محافظات مصر
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شيماء عطية - تصوير: ياسمين عليوة
 


أعربت الفنانة والمخرجة الشابة منة بدر تيسير عن سعادتها بنجاح عرضها المسرحي "ريكاجو" في مهرجان نقابة المهن التمثيلية، أمس الأحد، وحصده جوائز أفضل ممثل دور أول وأفضل ممثلة دور أول وأفضل إضاءة وشهادة تميز عن التأليف.


وأضافت "منة" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني" أن العرض ديودراما تقوم ببطولته مع الفنان مصطفى منصور، ويتناول قضية الإدمان، من خلال قصة حب بين اثنين مدمنين.


وتابعت "منة" أن لجنة تحكيم المهرجان أوصت بتقديم عرضها في مختلف محافظات مصر، لأنه عرض إنساني، مؤكدة أنها تحرص كمخرجة في عروضها على تقديم قضايا إنسانية عامة لا تحدد فيها الزمان ولا المكان.


واختتمت "منة" حديثها مؤكدة أنها تعيش انتعاشة فنية حاليًا، حيث انتهت من تصوير فيلم، وستبدأ تصوير فيلم آخر بعد أيام، إلى جانب تحضيرها لست كوم، ومسلسل في رمضان المقبل.



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