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محمد فاضل لـ"الفجر الفني": أتمنى من النقابات الفنية تقديم مهرجان مماثل لـ"المهن التمثيلية" (صور)

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 12:42 ص
محمد فاضل لـالفجر الفني: أتمنى من النقابات الفنية تقديم مهرجان مماثل لـالمهن التمثيلية (صور)
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شيماء عطية - تصوير: ياسمين عليوة
 


قال المخرج محمد فاضل رئيس لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية، إن المهرجان قيم ومن أهم المهرجانات مؤخرًا، متمنيًا أن تقدم باقي النقابات الفنية (السينمائية والموسيقية) مهرجان مماثل، حتى يعطي الفرصة لشباب الفنانين.


وأضاف "فاضل" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني" أن تقييم العروض المشاركة كان احترافيًا، مؤكدًا أن أكثر من ٥٠٪؜ من العروض المشاركة كانت على مستوى احترافي، لافتًا إلى أن تقديم العرض الفائز من خلال البيت الفني للمسرح سيحصل على إمكانيات أكثر وسيأخذ فرصة أكبر في الظهور.


وأشاد "فاضل" بعرض "ريكاجو" الذي أوصت لجنة التحكيم بعرضه في محافظات مصر بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، مؤكدًا أنه من أهم الأعمال الفنية التي تناولت قضية الإدمان.



محمد فاضل لـ"الفجر الفني": أتمنى من النقابات الفنية تقديم مهرجان مماثل لـ"المهن التمثيلية" (صور)
محمد فاضل لـ"الفجر الفني": أتمنى من النقابات الفنية تقديم مهرجان مماثل لـ"المهن التمثيلية" (صور)
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