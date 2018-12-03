محمد محمود: مباراة الأهلي كانت عيدا وفوجئت بإعلان الصفقة

أكد محمد محمود لاعب وادي دجلة المنضم لصفوف النادي الأهلي أن المواجهة التي جمعت بين فريقه الجديد والقديم في بطولة الدوري كانت بالنسبة له عيدَا





وقال محمد محمود في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "مباراة الاهلي كانت أول أيام العيد وكانت بالنسبة لي عيد، هذه المباراة كانت سبب رئيسي أن يتابعني محمد يوسف وإدارة الأهلي.. مباراة الأهلي ضد دجلة ايضا كانت سبب في انضمامي لصفوف المنتخب المصري، بعدها تحدثوا مع وكيلي نادر شوقي وبدأت المفاوضات بعدها".





وتابع محمد محمود: "لم أركز في المفاوضات فأنا لاعب كرة قدم وتركيزي فقط في أرض الملعب.. فوجئت بخبر الإعلان عن انضمامي للنادي الاهلي بعد انتهاء الجلسة التي جمعتني بعدلي القيعي ومحمد فضل وحسام غالي.. عدلي القيعي قال لي لا تتحدث ولا تعلن عن التعاقد مع الأهلي ثم فوجئت بان الأهلي يعلن رسميًا عن ضمي".



