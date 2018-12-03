لحظة مقتل سائق على يد ضابط بالمقطم.. والغيطي: "دفاع عن النفس"



وكشف "الغيطي"، أنه حدثت مشادة لفظية بين السائق والضابط، فقام الأول باستدعاء أقارب له يحملون أسلحة بيضاء "سنج، وشوم"، ثم تكالبوا على ضابط الشرطة.



وتابع: "الراجل لقى نفسه وسط ناس متكالبة عليه.. هيعمل إية؟؟ أنا لو مكانه ومعايا سلاح مترخص هستخدمه.. دفاع عن النفس"، لافتا إلى أنه تم القبض على الضابط وتتم محاكمته.



وانتقد محاولة تعميم الحوادث الفردية على رجال الشرطة، مشددا على أن الفكر الأمني تغير، ورجال الشرطة يضحون بحياتهم لتأمين البلاد.

عرض برنامج "صح النوم"، المذاع على قناة LTC الفضائية، ويقدمه محمد الغيطي، مقطع فيديو للحظة مقتل سائق على يد ضابط شرطة في مشاجرة على "ركن" سيارة" في منطقة المقطم.