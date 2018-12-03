"عبيد": تحرير شكوى ضد مدير إدارة المنح والبعثات بالصحة لتعاملها بعنصرية تجاة الصيادلة‎

التقي الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، رئيس اتحاد الصيادلة العرب، والدكتور ربيع الدندراوي عضو المجلس، بالدكتور على محروس، مساعد وزير الصحة رئيس قطاع الطب العلاجي، وتم مناقشة مشكلة التفرغ الدراسي لدارسي الماجستير والدكتوراه والدبلومات التخصصية، كما تم عرض المذكرة القانونية والتى سوف يتم عرضها على الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، في الإجتماع القادم.





وقال عبيد، إن النقابة ستحرر شكوى بالنيابة الإدارية ضد الدكتورة وفاء أبو ربيع لتعاملها بعنصرية تجاة الصيادلة كونها طبية، مشيراً إلى أن جميع الخيارات القانونية مطروحة.





من جانبه، أبدى الدكتور على محروس، مساعد وزير الصحة تفهمه الواضح لطلب النقابة، فى ظل وجود حالة من التعنت ضد الصيادلة من الدكتورة وفاء أبو ربيع، مدير إدارة المنح والبعثات بوزارة الصحة.





جدير بالذكر، أن هذه هي الزيارة تعد الثانية من جانب نقيب الصيادلة خلال أسبوعين، وذلك فى إطار السعي لإيجاد حل للمشكلة التى يتعرض لها العديد من الصيادلة.



