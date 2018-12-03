أحمد الرافعي: "أثق في نجاح عرض "الرهان" بعد حصده ٤ جوائز بمهرجان المهن التمثيلية (صور)





أعرب المخرج أحمد الرافعي عن سعادته بعد فوز عرضه المسرحي "الرهان" بـ٤ جوائز من مهرجان نقابة المهن التمثيلية، وهي أفضل ديكور وأفضل ممثلة دور أول وأفضل مخرج وأفضل عرض.





وأضاف "الرافعي" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني" أن عرض "الرهان" مأخوذ عن قصة قصيرة لـ"تشيخوف"، أعاد صياغتها بالتعاون مع على يوسف شعبان، ويتناول العرض عدد من الأسئلة الوجودية التي تشغل أي مفكر أو إنسان، متمنيًا أن يحضر الجمهور لمشاهدة العرض والاستمتاع به.





وتابع "الرافعي" أن عرض المسرحية عبر البيت الفني للمسرح بعد فوزها بجائزة أفضل عرض بالمهرجان، يؤكد على أن العملة الأصلية دائمًا ما تفرض نفسها، لافتًا إلى أن ألفة القبيح تفسد العقل والروح معًا، مؤكدًا أنه يراهن بعرضه "الرهان" مؤكدًا أن فرصه ستكون فوق الخيال، بعد نجاح عرضه السابق "روح" الذي قدم أكثر من ٢٠٠ ليلة عرض بمسرح الطليعة، وأشاد بيه الفنان يحيى الفخراني.







