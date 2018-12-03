موعد الزيادة في أسعار الكهرباء.. وكيفية حساب الفواتير

صرح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا زيادة في أسعار فاتورة الكهرباء أو تعريفة الكهرباء قبل شهر يوليو 2019.





وأوضح أن تكلفة الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء والذي تعاقدت عليها وزارة الكهرباء قد بلغت قيمته ما يقارب 95 مليار جنيه بالموازنة الحالية، وأن التعاقد تم على أساس احتساب سعر المليون وحدة حرارية 3 دولارات، وجاءت تصريحات وزير الكهرباء خلال اجتماعه مع محرري الوسائل الإعلامية المهتمين بأخبار وزارة الكهرباء، حيث أكد شاكر أنه لا تغيير في أسعار الكهرباء حتى الأول من يوليو 2019.