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"الجمارك": تأثر أسعار السيارات بإلغاء الرسوم يناير المقبل مرهون بهذا الأمر

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 06:03 ص
الجمارك: تأثر أسعار السيارات بإلغاء الرسوم يناير المقبل مرهون بهذا الأمر
سيارات - ارشيفية
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كساب أحمد
 
قال الشحات الغتوري، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك، إن قرار وزارة المالية برفع سعر الدولار الجمركي بعد تثبيته لأكثر من عام هدفه حماية الصناعة الوطنية ومواجهة البطالة.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن رفع سعر الدولار الجمركي متعلق فقط بالسلع الاستفزازية ولن يمس السلع الأساسية والأدوية، مشيرًا إلى أن مصلحة الجمارك ستدرج شهريًا قائمة السلع التي طبق عليها قرار الزيادة، وستحذف أي سلعة من القائمة حال حدوث أي تأثير سلبي عليها نتيجة الزيادة.

ولفت إلى أن تأثر أسعار السيارات بإلغاء الرسوم على السيارات الأوروبية يناير المقبل مرهون بآليات العرض والطلب.
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