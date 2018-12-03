"الشرقية للدخان" تفجر مفاجأة عن حجم مبيعات السجائر في نوفمبر الماضي

كشف هاني أمان، العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، عن حجم مبيعات الشركة خلال شهر نوفمبر، موضحًا أن المبيعات وصلت إلى 5.25 مليار سيجارة خلال الشهر وهو رقم كبير.



وأضاف "أمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن االشرقية للدخان تتحكم في 74% من الإنتاج المحلي من السجائر.



وأشار إلى أن أرباح الشركة وصلت إلى 4.25 مليار جنيه العام الماضي، معلقًا: "الحمد لله استهلاك السجائر زاد الفترة الماضية والشركة تحقق نتائج إيجابية".

