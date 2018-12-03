ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الشرقية للدخان" تفجر مفاجأة عن حجم مبيعات السجائر في نوفمبر الماضي

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:18 ص
الشرقية للدخان تفجر مفاجأة عن حجم مبيعات السجائر في نوفمبر الماضي
تدخين
طباعة
داليا الحسين
 
كشف هاني أمان، العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، عن حجم مبيعات الشركة خلال شهر نوفمبر، موضحًا أن المبيعات وصلت إلى 5.25 مليار سيجارة خلال الشهر وهو رقم كبير.

وأضاف "أمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن االشرقية للدخان تتحكم في 74% من الإنتاج المحلي من السجائر.

وأشار إلى أن أرباح الشركة وصلت إلى 4.25 مليار جنيه العام الماضي، معلقًا: "الحمد لله استهلاك السجائر زاد الفترة الماضية والشركة تحقق نتائج إيجابية".
المزيد عن: مصر سجائر توك شو الشرقية للدخان التوك شو أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ليفانتي
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي الدرجة A
أتالانتا
-
x
21:30
-
نابولي
الدوري التركي
فنربخشة
-
x
19:00
-
قاسم باشا
دوري الخليج العربي الاماراتي
الوصل
-
x
17:30
-
العين
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/3/2018 4:40:09 AM