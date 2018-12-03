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ماذا قال محمد صلاح للاعب الأهلي الجديد بسبب قميص رقم 10

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 12:17 ص
ماذا قال محمد صلاح للاعب الأهلي الجديد بسبب قميص رقم 10
محمد صلاح
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أحمد جمال
 
كشف محمد محمود لاعب وادي دجلة والمنضم حديثًا لصفوف النادي الأهلي عن كواليس حديث محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال معسكر المنتخب المصري.

وقال محمد محمود في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "ارتديت قميص محمد صلاح في مباراة إي سواتيني بسبب غيابه فقال لي متتعودش على كدة إنك تلبس التيشيرت بتاعي".

وواصل محمد محمود: "محمد صلاح دائم الحديث معي ويوجه لي النصائح مثله مثل باقي لاعبي المنتخب المصري".

المزيد عن: وادي دجلة محمد محمود محمد صلاح الدوري المصري الاهلي اخبار الرياضة اليوم
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