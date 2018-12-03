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برلماني يقترح ربط ترقية الموظفين بتحليل المخدرات.. وفصله في هذه الحالة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 12:19 ص
برلماني يقترح ربط ترقية الموظفين بتحليل المخدرات.. وفصله في هذه الحالة
البرلمان
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تقدم النائب البرلماني محمد العقاد، بمقترح إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، يقضي بربط ترقية أي موظف بتحليل مخدرات، بل وربط الترقية بإنتاج الموظف وعمله ومقدار جديته فيه، وأكد أن تحليل المخدرات يكون من الأولويات في ترقية الموظف من عدمه، وذلك لما تمثله المخدرات من خطر حقيقي يهدد الوطن بشكل كامل.

وأضاف العقاد أنه يتوجب على جميع مؤسسات الدولة المصرية بالتعاون والتضافر وتوحيد الجهود للقضاء على ظاهرة المخدرات والتي تهدد العمل في جميع المؤسسات الحكومية، وأشار إلى أن ذلك ناتج عن غياب الرقابة وشدد على إجراء جميع الموظفين تحليل مخدرات كل ثلاثة أشهر، ومن ثبت تعاطيه للمخدرات يتم حرمانه من الترقيه، وإذا تكرر ذلك يتم فصله.

وأوضح أن هذا الأمر يصب في مصلحة الوطن والمجتمع ككل، وهدفه هو النهوض بمنظومة العمل وتحسين جودته وتقديم خدمة كريمة للمواطنين.

 ومن جهة أخرى كان رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل كشف وبشكل رسمي عن الحالة التي سيتم فيها فصل الموظف فوراً وبدون أي إنذار، وأكد جميل أنه تم البدء الآن في تنفيذ المادة رقم 177 من قانون الخدمة المدنية، وللمزيد حول هذا الأمر اضغط هنا.



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