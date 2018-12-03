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متحدث الحكومة: التوكتوك سبب نقص العمالة في المصانع

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:39 ص
متحدث الحكومة: التوكتوك سبب نقص العمالة في المصانع
المستشار نادر سعد
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كساب أحمد
 
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك توجيهات من المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتعامل بحزم من أي مخالفات للتوك توك، لافتًا إلى أن عقوبة أي توك توك مخالف تصل إلى المصادرة نهائيًا، وليس وقف الرخصة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc"، أن الكثير من المصانع لديها نقص في العمالة بسبب استسهال الكثير من المواطنين العمل على التوك توك بدلا من المصانع، مشيرا إلى أن وقف إصدار تراخيص جديدة للتوك توك يعتبر محاولة للسيطرة على المشهد من الانفلات.

وتابع أن رئيس الوزراء أصدر توجيهات للمحافظين بالتعامل بمنتهى الحزم مع أي مخالفة، ومصادرة التوك توك، حتى لا ينتج حوادث على الطرق.

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