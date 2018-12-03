عاجل من "الشرقية للدخان" بشأن أسعار السجائر الفترة المقبلة

كشف هاني أمان، العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، حقيقة ماتردد عن ارتفاع أسعار السجائر المحلية، عقب قرار تحرير سعر الدولار الجمركي للواردات غير الأساسية، مؤكدا أن هذا الحديث عار عن الصحة تمامًا.



وقال "أمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار السجائر المستوردة من الخارج كاملة الصنع، مشيرًا إلى أن أسعار المعسل المنتج بمصر لن تشهد زيادة.



وأضاف العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان: "الشرقية للدخان باعت 5.25 مليار سيجارة خلال شهر نوفمبر وهو رقم كبير"، كاشفًا أن الشرقية للدخان تتحكم في 74 % من الإنتاج المحلي من السجائر.



واستطرد قائلًا: "الحمد لله استهلاك السجائر زاد الفترة الماضية والشركة تحقق نتائج إيجابية"، منوهًا إلى أن أرباح الشركة وصلت إلى 4.25 مليار جنيه العام الماضي".

