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الهيئة المصرية العامة للكتاب تصدر "وصف مصر"

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 12:09 ص
الهيئة المصرية العامة للكتاب تصدر وصف مصر
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أحمد رمضان متولي
 

بمناسبة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تصدر الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، موسوعة وصف مصر في ٣٧ جزءًا.

وقد تم توقيع التعاقد مع ورثة المترجم زهير الشايب منذ أيام.

موسوعة "وصف مصر" من أهم ما نشر عن الموروث الثقافي والعلمي واللغوي والتاريخي  المصري في فترة الحملة الفرنسية على مصر، وقد قام زهير الشايب بترجمة حوالي ١٣ جزءً منها.

يذكر أن الهيئة المصرية العامة للكتاب قد قامت بطباعة موسوعة وصف مصر" لآخر مرة عام ٢٠٠٦ في مشروع مكتبة الأسرة.

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