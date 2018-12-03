عاجل.. أمين بن عمر في طريقه للأهلي (صورة)

أعلن منجي تكتوك وكيل أعمال اللاعبين أن إدارة النجم الساحلي التونسي وافقت على انضمام محمد أمين بن عمر لصفوف النادي الأهلي في انتقالات يناير المقبل.





وقال منجي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "رتوش بسيطة تفصل انتقال اللاعب لصفوف النادي الأهلي في انتقالات يناير.. محمد فضل وعدلي القيعي وسيد عبد الحفيظ تحدثوا معنا خلال الأسبوع الماضي وقدموا عرضًا للحصول على خدمات اللاعب في يناير".

