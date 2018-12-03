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مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 3- 12- 2018 والقنوات الناقلة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 04:18 ص
مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 3- 12- 2018 والقنوات الناقلة
مباريات اليوم
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منى شكري
 

يشهد اليوم الإثنين والموافق 3- 12- 2018 عددًا من المباريات القوية في الدوري الاسباني أو الدوري الايطالي لذلك يستعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد تلك المباريات والقنوات الناقلة لها.

 

مواعيد مباريات الدوري الاسباني اليوم

 

- ليفانتي × أتلتيك بلباو: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة عبر قناة بي إن سبورت 3.

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

 

- أتلانتا × نابولي: في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 4.

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

 

- نورنبيرج × باير ليفركوزن: في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة على قناة بي إن سبورت 5.

 

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي اليوم


- ريو آفي × سبورتينج لشبونة: في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت مدينة القاهرة.

 

 

 

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