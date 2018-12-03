مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 3- 12- 2018 والقنوات الناقلة
يشهد اليوم الإثنين والموافق 3- 12- 2018 عددًا من المباريات القوية في الدوري الاسباني أو الدوري الايطالي لذلك يستعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد تلك المباريات والقنوات الناقلة لها.
مواعيد مباريات الدوري الاسباني اليوم
- ليفانتي × أتلتيك بلباو: في تمام الساعة العاشرة مساءً
بتوقيت القاهرة عبر قناة بي إن سبورت 3.
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم
- أتلانتا × نابولي: في تمام الساعة التاسعة والنصف
بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 4.
مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم
- نورنبيرج × باير ليفركوزن: في تمام الساعة التاسعة
والنصف بتوقيت مدينة القاهرة على قناة بي إن سبورت 5.
مواعيد مباريات الدوري البرتغالي اليوم
- ريو آفي × سبورتينج لشبونة: في تمام الساعة العاشرة
والربع بتوقيت مدينة القاهرة.