مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 3- 12- 2018 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الإثنين والموافق 3- 12- 2018 عددًا من المباريات القوية في الدوري الاسباني أو الدوري الايطالي لذلك يستعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد تلك المباريات والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري الاسباني اليوم

- ليفانتي × أتلتيك بلباو: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة عبر قناة بي إن سبورت 3.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

- أتلانتا × نابولي: في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 4.

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

- نورنبيرج × باير ليفركوزن: في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة على قناة بي إن سبورت 5.

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي اليوم





- ريو آفي × سبورتينج لشبونة: في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت مدينة القاهرة.