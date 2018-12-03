مطرب "ستار أكاديمي" مرتضى النجم يتعاقد مع شركة "ميوزك الريماس"

تعاقد المطرب الشاب مرتضى النجم، مطرب برنامج "ستار اكاديمي" مع شركة ميوزك الريماس منذ حوالي أسبوع، وتم الاتفاق بينهما على الإنتاجات والحفلات الفنية.

السيد مراد ترك والسيد رأفت البدر اكّدا دعمهم الأكيد والمتواصل مع المواهب الجديدة وخاصة اصحاب الأصوات والمواهب الواعدة.

على صعيد آخر، يستعد "مرتضى" لجولة فنية تشمل العديد من الحفلات، كما وانه سيطرح أغنية منفردة في الأسواق قريبًا.

يذكر أن الشركة الفنية تملك تاريخا فنيا عريقا في البلدان العربية ولها بنية فنية ضخمة من ناحية الانتاجات الفنية.