وزير المالية يؤكد حدوث ارتفاع في أسعار هذه السلع بعد ساعات

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تحرير سعر صرف الدولار الجمركي، جاء بهدف دفع الصناعة الوطنية، وخلق ميزة تنافسية للمصنع المصري، مؤكدًا أن تطبيق القرار على المنتجات المستوردة تامة الصنع.



وأشار "معيط"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، إلى أن المنتج المحلي لم تقترب منه الدولة، سعيا وراء انتشاره، معقبًا: "والله بندخل محلات في الخارج ونلاقي الهدوم مكتوب عليها صنع في مصر".



وأضاف: "ملابسنا المصرية زي الفل، ونديها فرصة تنافس"، متابعا: "أنا معملتش حاجة، هو حرام نساعد صناعنا المصريين، ونحمي الناس اللي بتاكل وبتشرب من الصناعة المصرية"، لافتا إلى أن أمريكا فرضت ضرائب على المنتجات التي تستوردها من الصين لحماية منتجاتها المحلية.