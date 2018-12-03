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وزير المالية يؤكد حدوث ارتفاع في أسعار هذه السلع بعد ساعات

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 12:01 ص
وزير المالية يؤكد حدوث ارتفاع في أسعار هذه السلع بعد ساعات
وزير المالية
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تحرير سعر صرف الدولار الجمركي، جاء بهدف دفع الصناعة الوطنية، وخلق ميزة تنافسية للمصنع المصري، مؤكدًا أن تطبيق القرار على المنتجات المستوردة تامة الصنع.

وأشار "معيط"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، إلى أن المنتج المحلي لم تقترب منه الدولة، سعيا وراء انتشاره، معقبًا: "والله بندخل محلات في الخارج ونلاقي الهدوم مكتوب عليها صنع في مصر".

وأضاف: "ملابسنا المصرية زي الفل، ونديها فرصة تنافس"، متابعا: "أنا معملتش حاجة، هو حرام نساعد صناعنا المصريين، ونحمي الناس اللي بتاكل وبتشرب من الصناعة المصرية"، لافتا إلى أن أمريكا فرضت ضرائب على المنتجات التي تستوردها من الصين لحماية منتجاتها المحلية.

ولفت إلى أن القائمة التي أعلنت للمنتجات التي ستطبق عليها زيادة سعر الدولار الجمركي، ستراجع شهريا، مضيفا: "ده مش قانون ده قرار وزير سهل نراجعه".

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