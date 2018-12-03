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وزير المالية بعد زيادة سعر الدولار الجمركي: ضميري مرتاح

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:31 ص
وزير المالية بعد زيادة سعر الدولار الجمركي: ضميري مرتاح
الدكتور محمد معيط
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داليا الحسين
 
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قرار زيادة سعر الدولار الجمركي على السلع الترفيهية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة وسينعكس ذلك إيجابيًا على المنتج المحلي، مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة، وعُرض على وزراء المجموعة الاقتصادية.

وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن القرار يخدم الصناعة المحلية، حيث سيطبق على المنتجات المستوردة تامة الصنع، موضحًا أن القرار يهدف إلى توفير فرص العمل للشباب بالمصانع المحلية.

وأوضح أن الوضع الطبيعي في أي دولة في العالم وجود سعر الدولار الجمركي وسعر الصرف العادي، معلًقا: "ضميري مرتاح تماما لأنه إجراء في صالح الصناعة والعمالة".
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