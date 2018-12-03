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المغربية ميس العايش تطلق أول أغنيات ألبومها الجديد "حب ده إيه" (فيديو)

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 12:01 ص
المغربية ميس العايش تطلق أول أغنيات ألبومها الجديد حب ده إيه (فيديو)
المغربية ميس العايش
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أحمد رمضان متولي
 

فاجأت ملكة جمال المغرب شيماء العايش جمهورها العربي بإطلاق أولى أغنياتها المصورة "حب ده إيه"، والتى تخوض خلالها أولى تجاربها بالغناء باللهجة المصرية، وأولى خطوات رحلتها الفنية فى عالم الغناء.

 

ويعتبر كليب "حب ده إيه" بمثابة أول بشائر ألبوم ميس الغناء الأول، والذي يحمل اسم الأغنية، ويضم فى جعبته 8 أغنيات، تحمل كل منها "تيمة موسيقية" مختلفة، وستايل غنائى مغاير، وتقدم ميس خلاله نفسها كمغنية لأول مرة بعد حصولها رسميًا على لقب "ملكة جمال المغرب" لعام 2018، وتتعاون فى الأغنية مع الموزع الموسيقى مونتى، والملحن إسماعيل عبده، وكلمات وإخراج عبد المنعم ربيع الذ تولى مهمة اكتشافها وإنتاج أعمالها الغنائية عبر شركة الربيع.

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