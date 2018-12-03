عمرو أديب يعد الجمهور بـ مفاجأة سارة غدًا.. ويكشف عن تفاصيلها



وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد: "آسف أني عامل تقرير عن متحف، وتقرير طويل، ولكنه من أهم الحاجات اللي عملتها في حياتي الإعلامية"، لافتًا إلى أن تصوير تقرير في متحف من الأمور النادرة.



ولفت إلى أن المتحف به قطع آثرية عالمية، مناشدا المشاهدين متابعة التقرير، معقبا: "تابعوني بكرة، هتتفرجوا على جرعة ثقافية، وعشان تشوف الآثار ده لازن تسافر باريس، أو أبو ظبي".



ولفت إلى أن جواز السفر الإماراتي أصبح الأول عالميا، ومن يحمله يمكن السفر إلى كل دول العالم دون تأشيرة، مشيدًا بدور الإمارات الداعم لمصر.



كشف الإعلامي عمرو أديب، أنه سيعرض في حلقة الغد تقرير عن متحف لوفر أبو ظبي، حيث سيصل مدة زمن التقرير إلى 50 دقيقة.