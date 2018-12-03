ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عمرو أديب يعد الجمهور بـ مفاجأة سارة غدًا.. ويكشف عن تفاصيلها

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 12:10 ص
عمرو أديب يعد الجمهور بـ مفاجأة سارة غدًا.. ويكشف عن تفاصيلها
عمرو أديب
طباعة
هدى عبدالرازق
 
كشف الإعلامي عمرو أديب، أنه سيعرض في حلقة الغد تقرير عن متحف لوفر أبو ظبي، حيث سيصل مدة زمن التقرير إلى 50 دقيقة.

وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد: "آسف أني عامل تقرير عن متحف، وتقرير طويل، ولكنه من أهم الحاجات اللي عملتها في حياتي الإعلامية"، لافتًا إلى أن تصوير تقرير في متحف من الأمور النادرة.

ولفت إلى أن المتحف به قطع آثرية عالمية، مناشدا المشاهدين متابعة التقرير، معقبا: "تابعوني بكرة، هتتفرجوا على جرعة ثقافية، وعشان تشوف الآثار ده لازن تسافر باريس، أو أبو ظبي".

ولفت إلى أن جواز السفر الإماراتي أصبح الأول عالميا، ومن يحمله يمكن السفر إلى كل دول العالم دون تأشيرة، مشيدًا بدور الإمارات الداعم لمصر.
المزيد عن: مصر عمرو أديب توك شو ام بي سي الحكاية الجواز الإماراتي أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ليفانتي
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي الدرجة A
أتالانتا
-
x
21:30
-
نابولي
الدوري التركي
فنربخشة
-
x
19:00
-
قاسم باشا
دوري الخليج العربي الاماراتي
الوصل
-
x
17:30
-
العين
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/3/2018 1:20:01 AM