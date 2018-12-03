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وفد "مستقبل وطن" يزور مطران الفيوم لتهنئته بالترقية (صور)

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 12:00 ص
وفد مستقبل وطن يزور مطران الفيوم لتهنئته بالترقية (صور)
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ريهام على
 
قام وفد رفيع المستوى من حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، بزيارة دير العزب لتقديم التهنئة للأنبا إبرام لحصولة على رتبة المطران.

ضم الوفد المهندس عماد سعد حموده الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن والمشرف العام على القطاعات بالأمانة المركزية والنائب يوسف الشاذلى أمين التنظيم بالحزب بالفيوم واللواء محمد شرابى أمين شئون العضوية والأمناء المساعدين ونواب البرلمان والسادة أمناء المراكز.

صرح الأنبا إبرام مطران الفيوم، بانه يتوجهه بحالص شكرة وتقديرة لوفد حزب مستقبل وطن برعاية المهندس عبدالقادر الجارحى الامين العام للحزب على هذه الزيارة المباركة واللافته الطيبة التى قام بها بعض قيادات واعضاء جزب مستقبل وطن بالفيوم.
وفد "مستقبل وطن" يزور مطران الفيوم لتهنئته بالترقية (صور)
وفد "مستقبل وطن" يزور مطران الفيوم لتهنئته بالترقية (صور)
وفد "مستقبل وطن" يزور مطران الفيوم لتهنئته بالترقية (صور)
وفد "مستقبل وطن" يزور مطران الفيوم لتهنئته بالترقية (صور)
وفد "مستقبل وطن" يزور مطران الفيوم لتهنئته بالترقية (صور)
وفد "مستقبل وطن" يزور مطران الفيوم لتهنئته بالترقية (صور)
وفد "مستقبل وطن" يزور مطران الفيوم لتهنئته بالترقية (صور)
المزيد عن: مصر مستقبل وطن الفيوم أنبا أخبار مصر إبرام
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