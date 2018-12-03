وفد "مستقبل وطن" يزور مطران الفيوم لتهنئته بالترقية (صور)

قام وفد رفيع المستوى من حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، بزيارة دير العزب لتقديم التهنئة للأنبا إبرام لحصولة على رتبة المطران.



ضم الوفد المهندس عماد سعد حموده الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن والمشرف العام على القطاعات بالأمانة المركزية والنائب يوسف الشاذلى أمين التنظيم بالحزب بالفيوم واللواء محمد شرابى أمين شئون العضوية والأمناء المساعدين ونواب البرلمان والسادة أمناء المراكز.



صرح الأنبا إبرام مطران الفيوم، بانه يتوجهه بحالص شكرة وتقديرة لوفد حزب مستقبل وطن برعاية المهندس عبدالقادر الجارحى الامين العام للحزب على هذه الزيارة المباركة واللافته الطيبة التى قام بها بعض قيادات واعضاء جزب مستقبل وطن بالفيوم.