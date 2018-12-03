اللاوندي: الرئيس الفرنسي عٌوقب بتحويل باريس لكتلة جمر بسبب هذا التصريح



علق سعيد اللاوندي، المحلل السياسي، على أعمال الشغب والمظاهرات العنيفة بفرنسا إثر رفع أسعار الوقود والضرائب، قائلًا: "ما يحدث بفرنسا من أعمال حرائق وشغب محاولة من القوى الكبرى لإعادة صياغة النظام العالمي من جديد".



وأضاف "اللاوندي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن أعمال الشغب بباريس غير مسبوقة، وهذا دليل على أن فرنسا كدولة مستهدفة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.



وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عٌوقب بتحويل باريس لكتلة جمر، بعد حديثه عن ضرورة إنشاء جيش أوروبي موحد، وهذا الأمر ضد حلف الناتو الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.



وتجددت المواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجون في العاصمة باريس، أمس السبت، في ظل تواصل احتجاجات أصحاب «السترات الصفراء»، على رفع أسعار الوقود، وشهد شارع الشانزليزيه، مواجهات عنيفة وعمليات كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين.





