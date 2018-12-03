ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اللاوندي: الرئيس الفرنسي عٌوقب بتحويل باريس لكتلة جمر بسبب هذا التصريح

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 04:53 ص
اللاوندي: الرئيس الفرنسي عٌوقب بتحويل باريس لكتلة جمر بسبب هذا التصريح
مظاهرات
طباعة
كساب أحمد
 

علق سعيد اللاوندي، المحلل السياسي، على أعمال الشغب والمظاهرات العنيفة بفرنسا إثر رفع أسعار الوقود والضرائب، قائلًا: "ما يحدث بفرنسا من أعمال حرائق وشغب محاولة من القوى الكبرى لإعادة صياغة النظام العالمي من جديد".

وأضاف "اللاوندي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن أعمال الشغب بباريس غير مسبوقة، وهذا دليل على أن فرنسا كدولة مستهدفة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عٌوقب بتحويل باريس لكتلة جمر، بعد حديثه عن ضرورة إنشاء جيش أوروبي موحد، وهذا الأمر ضد حلف الناتو الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

وتجددت المواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجون في العاصمة باريس، أمس السبت، في ظل تواصل احتجاجات أصحاب «السترات الصفراء»، على رفع أسعار الوقود، وشهد شارع الشانزليزيه، مواجهات عنيفة وعمليات كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين.


المزيد عن: مظاهرات ماكرون فرنسا تواصل الاحتجاجات باريس المحتجون
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ليفانتي
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي الدرجة A
أتالانتا
-
x
21:30
-
نابولي
الدوري التركي
فنربخشة
-
x
19:00
-
قاسم باشا
دوري الخليج العربي الاماراتي
الوصل
-
x
17:30
-
العين
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/3/2018 6:10:01 AM