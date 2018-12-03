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استشاري طب نفسي يكشف أسباب اتجاه المواطنين للدجالين

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:30 ص
استشاري طب نفسي يكشف أسباب اتجاه المواطنين للدجالين
الدكتور وليد هندي
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رقية جمال
 
قال الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، إن من بين الأسباب التى تدفع المواطنين للاتجاه للمشعوذين والدجالين، التنشئة الاجتماعية التى تجعل الشخص سهل الإنقياد.

وأضاف "هندي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن مصر من أشهر الدول التى بها خرافات، فهناك 50 خرافة موجودة في البيئة المصرية شكلت الشخصية المصرية، مثل الخمسة وخميسة والكف.

وتابع، أن هناك موروث ثقافي لإبطال الحسد بنغز عروسة بالإبرة وحرقها فهذا يعتبر جدل وشعوذة، ودق الهون للطفل في السبوع حتى يستطيع السمع، وكل هذا خرافات.
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