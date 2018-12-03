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عمرو أديب مهاجمًا حفيد حسن البنا: "رجل قذر وسادي"

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 04:49 ص
عمرو أديب مهاجمًا حفيد حسن البنا: رجل قذر وسادي
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
قال الإعلامي عمرو أديب، إن التحقيقات الفرنسية مع طارق رمضان حفيد حسن البنا في قضية اتهامه بقضايا اغتصاب، أثبتت وجود 775 صورة إباحية للسيدات اللاتي اغتصبهن على جهاز "الكمبيوتر" الخاص به.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، إلى أن الإخوان جمعوا 300 ألف يورو للافراج عن طارق رمضان، مضيفًا مهاجمًا حفيد حسن البنا: "رجل قذر وسادي".

وأفرجت السلطات الفرنسية مؤخرا عن حفيد حسن البنا بكفالة وقدرها 300 ألف يورو، ولكن التحقيقات أثبتت وجود صورة إباحية له مع السيدات اللاتي اغتصبهن.
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