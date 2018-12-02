ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الصحة العالمية": ارتفاع حالات الحصبة فى أوروبا وأمريكا اللاتينية

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 11:50 م
الصحة العالمية: ارتفاع حالات الحصبة فى أوروبا وأمريكا اللاتينية
منظمة الصحة العالمية
طباعة
خاطر عبادة
 

 

قالت منظمة الصحة العالمية، إنّ حالات الإصابة بالحصبة آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أمريكا اللاتينية وأوروبا، ويعود ذلك جزئيا إلى امتناع بعض الآباء عن تلقيح أطفالهم.


وفي عام 2017، تم توثيق حوالي 173،000 حالة من الحصبة، أي بزيادة تفوق 30% عن مستويات العام السابق، بحسب منظمة الصحة العالمية في تقرير نشرته وكالة رويترز، اليوم، وقالت إن العدد الفعلي للحالات في العام الماضي يقدر بنحو 6.7 مليون.

 

وتوفي نحو 110 آلاف شخص العام الماضي معظمهم من الأطفال بسبب المرض الذي يمكن الوقاية منه باللقاحات.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ليفانتي
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي الدرجة A
أتالانتا
-
x
21:30
-
نابولي
الدوري التركي
فنربخشة
-
x
19:00
-
قاسم باشا
دوري الخليج العربي الاماراتي
الوصل
-
x
17:30
-
العين
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/3/2018 12:00:01 AM