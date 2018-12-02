"الصحة العالمية": ارتفاع حالات الحصبة فى أوروبا وأمريكا اللاتينية

قالت منظمة الصحة العالمية، إنّ حالات الإصابة بالحصبة آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أمريكا اللاتينية وأوروبا، ويعود ذلك جزئيا إلى امتناع بعض الآباء عن تلقيح أطفالهم.





وفي عام 2017، تم توثيق حوالي 173،000 حالة من الحصبة، أي بزيادة تفوق 30% عن مستويات العام السابق، بحسب منظمة الصحة العالمية في تقرير نشرته وكالة رويترز، اليوم، وقالت إن العدد الفعلي للحالات في العام الماضي يقدر بنحو 6.7 مليون.

وتوفي نحو 110 آلاف شخص العام الماضي معظمهم من الأطفال بسبب المرض الذي يمكن الوقاية منه باللقاحات.