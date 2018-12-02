يربط المدن الجديدة.. كل ما تود معرفته عن القطار المكهرب بالمنصورة

بعد إقرار إنشاء مشروع القطار المكهرب، بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى لربط المدينتين الجديدتين الجارى تنفيذهما مع مدينة المنصورة الحالية، حيث يمتد المسار المحدد بطول 90 كم ويربط مدن طلخا ونبروه وجمصة، لذا تقدم "الفجر"، ماهو مشروع القطار المكهرب المخطط إنشاؤه لربط مدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة بمدينة المنصورة القديمة، وذلك من خلال السطور القادمة.





ينطلق القطار المكهرب من مدينة المنصورة مارا بمدن طلخا ونبروه وبلقاس ممتدا حتى يصل إلى جمصة، وفى جمصة يتفرع فرعين أحدهما يتجه إلى دمياط الجديدة والآخر يتجه إلى مدينة المنصورة الجديدة، حيث يشمل المشروع 13 محطة سطحية، وسيكون المسار بالكامل سطحى باستثناء مناطق التقاطعات المرورية، التى سيتم تسييره خلالها عبر كبارى علوية سيتم إنشاءها وفق خرائط المسار المقترح للمشروع.





ما هو مشروع القطار المكهرب؟

كشف المهندس طارق أبو الوفا، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالهيئة القومية للأنفاق، عن أن هذا المشروع سيكون مماثلا لمشروع القطار المكهرب المتعاقد على تنفيذه لربط مدينة السلام بالعاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان، كما أن الهيئة تلقت عرضا من شركة أفيك الصينية المنفذة لمشروع القطار المكهرب السلام ـ العاصمة الإدارية العاشر من رمضان لتنفيذ أيضا القطار المكهرب المنصورة ـ دمياط الجديدة ـ المنصورة الجديدة.





والمشروع يربط المنصورة الحالية بمدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة، ويمتد بطول 90 كم، حيث يمر المشروع، بمدن طلخا ونبروه وبلقاس ممتدا حتى يصل إلى جمصة، ويشمل 13 محطة جديدة، وسيكون المسار بالكامل، سطحي باستثناء مناطق التقاطعات المرورية.





مخطط تنفيذ المشروع

وسيكون مخطط تنفيذ المشروع، خلال 30 شهرا من تاريخ التعاقد، حيث تلقت الهيئة القومية للأنفاق، عرضا من أفيك الصينية لتنفيذ وتمويل المشروع.





مسار المشروع مقسم إلى ثلاثة أجزاء

من المنصورة الحالية حتى جمصة بطول 52.5 كم، ومن جمصة حتى دمياط الجديدة بطول 11.30 كم ، ومن جمصة حتى المنصورة الجديدة بطول 26.5 كم.

كم تكون السرعة؟

سوف تعمل سرعة القطارات، خلال هذا المشروع عقب تنفيذه لتكون 120 كم/س.





كلفة المشروع التقديرية 1.8 مليار دولار

التكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى 1.8 مليار دولار، حيث قال المهندس طارق أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالهيئة القومية للأنفاق، أن التكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى 1.8 مليار دولار، وأنه مخطط تنفيذه خلال 30 شهر من تاريخ التعاقد، مشيرا إلى أن العرض الصينى يشمل تنفيذ المشروع وتمويل تكلفته فى صورة قرض ميسر أسوة بما فعلت بمشروع القطار المكهرب الأول الربط للسلام بالعاصمة الإدارية والعاشر من رمضان.





التفاوض مع الجانب الصينى لتنفيذ المشروع

أكد أبو الوفا، إلى أن المسار المقترح يشمل محطات "المنصورة وطلخا ونبروه ودملاش وبلقاس وقلبشو والدمايره وكفور الغاب وجمصة البلد ودمياط الجديدة وجمصة الجامعة و15 مايو والمنصورة الجديدة1 والمنصورة الجديدة2"، مشيرا إلى أن الهيئة ستبدأ فى التفاوض مع الجانب الصينى حول التفاصيل الفنية والمالية لتنفيذ هذا المشروع، موضحًا أنه فى حالة الوصول لاتفاق سيتم التعاقد مع الشركة الصينية.





وكشف رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالهيئة القومية للأنفاق، أن المشروع سيخدم كافة أهالى محافظتى الدقهلية ودمياط ويتماشى مع ما تنفذه الدولة فى المنصورة الجديدة باعتبارها أحد أهم المدن الجديدة التى تشرع الدولة فى تنفيذها حاليا، مشيرا إلى أن سرعة القطارات التى ستعمل خلال هذا المشروع عقب تنفيذه ستكون 120 كم/س.





وأضاف، أن المسار سيكون منعزل تماما، حيث سيتم إنشاء كبارى علوية فى كافة التقاطعات المرورية لتسييره عبرها، مشيرا إلى أن المسار مقسم إلى ثلاثة أجزاء الأول من المنصورة الحالية حتى جمصة بطول 52.5 كم والثانى من جمصة حتى دمياط الجديدة بطول 11.30 كم والثالث من جمصة حتى المنصورة الجديدة بطول 26.5 كم.



