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الحكومة البريطانية تتوقع الفوز بتصويت "البريكست" فى البرلمان

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 11:46 م
الحكومة البريطانية تتوقع الفوز بتصويت البريكست فى البرلمان
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خاطر عبادة
 

قال وزير البيئة البريطاني "مايكل جوف" اليوم الأحد، إنه يتوفع فوز حكومته في تصويت البرلمان في صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 11 ديسمبر، مشيراً مرة أخرى إلى أن البدائل أسوأ بكثير.

 

وقال جوف في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "أعتقد أنه بإمكاننا أن نقنع بالحجة ونفوز في التصويت، أنا أدرك تحديات الوضع ، ولكن في رأيي أنه علينا أن نقدم هذه الحجج وعلينا أيضا أنّ نحلل بشكل صحيح ما هي البدائل".

 

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