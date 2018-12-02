ظريف: تصريحات بومبيو عن الصواريخ الإيرانية غير صحيحة"

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأن " تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبیو (عن الصواريخ الإيرانية) غير صحيحة ومن الأجدر به أن يقرأ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٣١".

وقال ظريف في حديث للتلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، بعد انتهاء جلسة لجنة الأمن الوطني في البرلمان الإيراني بأن "الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي على الرغم من التزاماتها الدولية وتعاقب باقي الدول من أجل هذا الاتفاق".





وردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي التي قال فيها إن إيران تنتهك قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٣١، قال ظريف بأنه لا يتوقع الكثير من بومبيو غير أنه لم يفهم الاتفاق النووي، مضيفا "الذين أدركوا الاتفاق يعرفون أن البرنامج الصاروخي الإيراني ليس خلافا لقرار ٢٢٣١ لمجلس الأمن".





وعن اتهام إيران باختبار صاروخ جديد له قدرة حمل رؤوس نووية، أكد ظريف، أن "إيران لا تسعى إلى حيازة السلاح النووي وصواريخها لم تصمم لحمل رؤوس نووية".





وفي حديث عن الخطوات الأوروبية للحفاظ على ألاتفاق النووي، أشار إلى ان "الآلية المالية الأوروبية أول خطوة من قبل الدول الأوروبية بعد انسحاب أميركا من وأمل بأن أسمع أخبارا جيدة عن هذه الخطوة في الأيام القادمة"، مضيفا "اطلعنا على المعلومات الأولية عن الآلية المالية الأوروبية ونأمل بأن ينفذوا الأوروبيين التزاماتهم".





هذا وقد أتهم وزير الخارجية الأمريكي يوم أمس السبت، إيران بأنها أجرت اختبارا لصاروخ متوسط المدى وقال إن إيران تنتهك قرار مجلس الأمن ٢٢٣١ (الاتفاق النووي) وطلب من إيران بالكف عن التجارب الصاروخية، وقبل ذلك اتهم برايان هوك، مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران في مؤتمر صحفي بأن إيران تزود اليمنيين بالسلاح، قائلا بهذا الصدد "الخيار العسكري ضد إيران موجود على طاولة لكننا نفضل الجهود الدبلوماسية للتعامل مع إيران".