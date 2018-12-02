تعرف على هواتف "Realme" التى تنطلق في السوق المصري بداية 2019

أعلنت شركة "Realme" الصينية عن دخولها السوق المصري كأحد الأسواق الرائدة للهواتف الذكية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال شهر يناير 2019 وتدشين عدد من الهواتف الذكية الموجهة لفئة الشباب.





"Realme"هي شركة تصنيع للهواتف الذكية في الصين، تم إطلاق العلامة التجارية رسمياً في 4 مايو 2018 (اليوم الوطني للشباب في الصين) من قبل سكاي لي – مؤسس الشركة- ، مع العديد من الشباب المتخصصين في صناعة الهواتف الذكية من دول مختلفة.





و ظهرت "Realme" لأول مرة في الصين في عام 2010 باسم "OPPO Real" حيث كانت علامة تجارية فرعية لشركة "OPPO Electronics Corporation" حتى فصلها في عام 2018 ، عندما أصبحت شركة مستقلة.





وفي 30 يوليو 2018 ، أعلن "سكاي لي" نائب الرئيس السابق لمنطقة "OPPO" ورئيس قسم الأعمال الخارجية في "OPPO Bingzhong Li" ، استقالته الرسمية معلناً عزمه على إنشاء "Realme" كعلامة تجارية مستقلة على موقع ويب المدونات الصغيرة الصينية Weibo.





وقال لي: "هذه المبادرة تركز على توفير الهواتف المحمولة التي تجمع بين الأداء العالي والتصميم الأنيق".





وأطلقت Realme أول منتج لها "Realme 1" في الهند في مايو 2018 ؛ حيث كان السوق الهندي الخطوة الأولى لـ "ريلمي" في الوقت الذي تستهدف فيه السوق العالمي ، بالاستمرار في توسيع نطاقه الجغرافي ، مع وجود أسواق مستهدفة محتملة في جنوب شرق آسيا ، ابتداءً من إندونيسيا في جنوب شرق آسيا.





ومن أهم منتجات الشركة "Realme 1" وهو أول منتج للهواتف الذكية من ريلمي (يطلق عليه أيضًا As Oppo F7 Youth Globally) ، تم إطلاقه في الهند في مايو 2018.





كما تم الكشف عن "Realme 2" في 4 سبتمبر 2018، بشاشة HD + 6.2 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع 19: 9. استنادًا إلى ColorOS 5.1 ومستوحى من Android 8.1 Oreo ، يدعم الهاتف بطارية 4230mAh ويعمل على معالج Qualcomm Snapdragon 450.





وتم إطلاق هاتف "Realme 2 Pro" الذكي في سبتمبر 2018، وبعده أطلق Realme C1 (يسمى أيضا OPPO A3s) ، و أخيراً تم إطلاق The Realme U1 في 28 نوفمبر ، 2018 بشكل حصري من خلال موقع أمازون الهند.