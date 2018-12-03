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رانيا يوسف تكشف حقيقة تحديد جلسة لمحاكمتها بسبب فستان مهرجان القاهرة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:27 ص
رانيا يوسف تكشف حقيقة تحديد جلسة لمحاكمتها بسبب فستان مهرجان القاهرة
الفنانة رانيا يوسف
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أمنية فوزي
 
قالت الفنانة رانيا يوسف: "أنا اتحطيت في موقف الفستان ومعرفتش أتصرف لأني كنت واقفة أمام المصورين، ومصور وحيد صور الفستان من زاوية معينة، ودخلت عدلت بطانة الفستان بس كنت عديت من الريد كاربت واتصورت".

وأضافت "يوسف"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "DMC" مساء الأحد، أنها تضايقت من شكل الصور لأن المصور كان يقصد تصويرها بهذا الشكل، وأن هذا لا يصح، معقبة: "متخيلتش حجم الحاجات إللي حصلت".

وعن تحديد جلسة لمحاكتها، قالت إنها لم تتلقى أي دعوة رسمية بذلك، وإنها لديها محامي حال تعرضها لأي تساؤلات، متابعة: "أنا وولادي وأهلي في موقف مش حلو، ومتوقعتش رد الفعل ده".
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