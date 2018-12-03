ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

لغز الفيديو الذي ضم ميسي غزة إلى الأهلي

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:44 ص
لغز الفيديو الذي ضم ميسي غزة إلى الأهلي
محمود السلمي
طباعة
الفجر الرياضي
 

كشف محمود السلمي لاعب الأهلي الجديد عن كواليس انضمامه لصفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الحالية لمدة 5 سنوات مقبلة.


وقال السلمي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " أنهيت إجراءات إنتقالي للأهلي.. ألعب في مركز الجناح الأيمن أو صانع الألعاب والمهاجم وسبق ولعبت لفريقي الوفاق والشجاعية، وهذه أول مرة أحضر فيها إلي مصر".

 

وأضاف السلمي: "كنت على وشك الانضمام لأحد الأندية الأردنية أو الزمالك، ولكن شاهد أحد الأشخاص المصريين فيديو كان معي لمبارياتي مع الشجاعية وطلب مني الحصول عليه لعرضه على أحد وكلاء اللاعبين".

 

وتابع السلمي الملقب بميسي غزة: "عرض الفيديو على تامر النحاس وكيل اللاعبين والأخير بدوره قام بعرض الفيديو على علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالأهلي والذي أبدى إعجابه بإمكانياتي وطلب التعاقد معي وانضمامي للأهلي وتمت الصفقة".

 

وأتم السلمي: "اللعب للأهلي شرف كبير، وأتمني أكون على قدر المسؤولية وأكمل نجاحات نجوم فلسطين السابقين بالدوري المصري".

 

وتشير تصريحات ميسي غزة إلى أن الأهلي ضمه عن طريق الفيديو وهو ما يفتح الباب إلى تساؤلات كثيرة حول لماذا لم تتم متابعته على أرض الواقع بشكل أكبر.

 

 

المزيد عن: ميسي فلسطين ميسي غزة محمود السلمي صفقات الاهلي الاهلي اخبار الاهلي اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ليفانتي
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي الدرجة A
أتالانتا
-
x
21:30
-
نابولي
الدوري التركي
فنربخشة
-
x
19:00
-
قاسم باشا
دوري الخليج العربي الاماراتي
الوصل
-
x
17:30
-
العين
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/3/2018 4:30:02 AM