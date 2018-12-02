محمد محمود يكشف رسالة أبو تريكة له بعد الانضمام للأهلي

كشف محمد محمود لاعب وادي دجلة والمنضم حديثًا لصفوف النادي الأهلي عن رسالة محمد ابو تريكة له عقب التوقيع لصفوف النادي الأهلي.





وقال محمد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "ابو تريكة ارسل رسالة خاصة لي عبر تويتر بعد انضمامي للنادي الأهلي".





متابعًا "تريكة تحدث معي وقال لي مبروك انضمامك للنادي الأهلي ركز والعب واتمرن".





وأضاف لاعب دجلة "تريكة قال لي أيضًا اتدرب جيدًا وان شاء الله التوفيق هيكون حليفك مع الأهلي".





مختتمًا تصريحاته "قابلت تريكة منذ فترة مع منتخب مصر للشباب خلال معسكر لنا في الجزائر وطلب منا التركيز في التدريبات وتمنى لنا التوفيق".