إيمري يعلق على إمكانية تدريب بوتشيتينيو لريال مدريد
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 11:33 معمر عبدالعزيز
علق الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي على إمكانية تولي الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو، مدرب توتنهام هوتسبير الحالي تدريب ريال مدريد الاسبانب.
وقال إيمري في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: "بوتشيتينيو لريال مدريد ؟ لا أعرف إذا كان سيحدث هذا الشيء أم لا".
وأوضح إيمري بقوله: "بقاء المدرب يعتمد على النتائج التي يقدمها مع الفريق وهو يقدم مستوى رائع مع توتنهام".
المزيد عن: ريال مدريد توتنهام بوتشيتينيو إيمري أرسنال