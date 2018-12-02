إيمري يعلق على إمكانية تدريب بوتشيتينيو لريال مدريد

علق الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي على إمكانية تولي الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو، مدرب توتنهام هوتسبير الحالي تدريب ريال مدريد الاسبانب.





وقال إيمري في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: "بوتشيتينيو لريال مدريد ؟ لا أعرف إذا كان سيحدث هذا الشيء أم لا".



