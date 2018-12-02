الغرابلي يهنئ الجزيرة بالفوز على المصري والصعود لدور الـ 16 لكأس مصر

هنآ اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح فريق الجزيره بعد الفوز المستحق على فريق المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في دور ال32 لمسابقة كأس مصر التي اقيمت مساء الأحد باستاد الإسماعيلية.









وأكد محافظ مطروح على دعمه الكامل للفرق الرياضية المتميزة بمطروح لتحتل المحافظة مكانتها الحقيقية في المنافسات الرياضية ووعد سيادته الفريق بمكافاه اجاده تقديرا لمجهودهم العظيم وتشريفهم لمحافظه مطروح.









ومن جهه أخرى احتفل أهالي الضبعة في جميع شوارع المدينة بعد هذا الانجاز الغير مسبوق خاصة ان نادي الجزيره حديث الظهور وصعد في الموسم الماضي لدوري الدرجة الثانية، ويحتل المركز التاسع برصيد 13 نقطة بقيادة مديرة الفني كرم جابر.



