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الاستطلاعات ترجح فوز حزب يمينى متطرف فى الانتخابات الإقليمية الإسبانبة

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 11:33 م
الاستطلاعات ترجح فوز حزب يمينى متطرف فى الانتخابات الإقليمية الإسبانبة
الانتخابات الإقليمية الإسبانبة
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خاطر عبادة
 

أظهر استطلاع رأى نُشر أثناء الانتخابات الإقليمية الإسبانية، اليوم أنّ حزب فوكس اليميني المتطرف في إسبانيا قد يفوز بأربعة أو عشرة مقاعد في انتخابات الأحد في منطقة أندلسية فيما سيكون أول تمثيل برلماني عن اليمين المتطرف منذ عقود.


وكان استطلاعاً نشرته صحيفة "إيه بى سى" في الفترة ما بين 19 و 30 نوفمبر، منح الاشتراكيين الذين يحتفظون بالسلطة في مدريد بأغلب الأصوات ولكنهم فقدوا الأغلبية التي كانوا يحتجزونها في الأندلس منذ السبعينيات.


ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية فى حوالى الـ 10:15 مساءً بالتوقيت المحلى، وكان هذا التصويت هو أول اختبار انتخابي لرئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز الذي لم تتمكن حكومة أقلياته من تمرير ميزانية في مدريد منذ توليه منصبه الصيف الماضي.

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