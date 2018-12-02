رانيا يوسف: "أنا بتبهدل من يوم الخميس.. ومش ممكن أكون قاصدة"

ردت الفنانة رانيا يوسف، على الانتقادات التي وجهت إليها بسبب فستان ختام مهرجان القاهرة، مؤكدة أنه غير مقصود، وأن "بطانة الفستان" بعد تحركها هي التي تسببت في هذه الأزمة.



وتابعت "يوسف"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "DMC" مساء الأحد: "الفستان ماكنش كده بس مع الحركة والقماشة عمل كده، وأنا أول مرة ألبسه"، لافتة إلى أنها قامت بشراء الفستان من دولة عربية.



واستكملت: "أنا مش ممكن أكون قاصدة أتعرض للبهدلة إللي بتبهدلها من يوم الخميس، والناس تعرفني من 25 سنة مش أول مرة تعرفني، ومتعرضتش للموقف ده قبل كده".

