أهم أخبار الكرة العالمية يوم الأحد 2-12-2018

استكملت الدوريات المحلية في أوروبا اليوم الأحد الثاني من شهر نوفمير، حيث زادت المنافسة بشكل كبير في معظم الدوريات الكبري في أوروبا.









ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" اهم اخبار الكرة العالمية يوم الأحد.





*الدوري الإنجليزي :-





تشيلسي - فولهام (2-0)





أرسنال - توتنهام هوتسبير (4-2)





ليفربول - إيفرتون (1-0)





*الدوري الإسباني :-





برشلونة - فياريال (2-0)





أتليتكو مدريد - جيرونا (1-1)





*الدوري الإيطالي :-





ميلان - بارما (2-1)





ساسولو - اودينيزي (0-0)





- جماهير ريال مدريد سعيدة بأداء الفريق في مباراة فالنسيا بالليجا الإسبانية تحت قيادة سانتياجو سولاري، وأنهم يأملون مواصلة هذا الأداء في البطولة الأوروبية أيضا.





- محمد صلاح يواصل الغياب عن التهديف في فوز فريقه علي إيفرتون بهدف نظيف أحرزه البديل اوريجي.



