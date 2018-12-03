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الرجاء "رابع" فريق مغربي يفوز بالكونفيدرالية

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 04:55 ص
الرجاء رابع فريق مغربي يفوز بالكونفيدرالية
الرجاء
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علاء خليف
 

نجح فريق الرجاء الرياضي المغربي في التتويج بلقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولي في تاريخه، رغم خسارته أمام نظيره فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة 3-1 في إياب نهائي البطولة، حيث استفاد بطل المغرب من فوزه في لقاء الذهاب علي ملعبه بثلاثية نظيفة ليحصد اللقب القاري.

 

وأصبح فريق الرجاء رابع فريق مغربي يتوج بلقب بطولة الكونفيدرالية في تاريخ البطولة التي انطلقت 2004، حيث سبقه 3 أندية حصدت اللقب القاري هم:

 

1- الجيش الملكي

 

حصد بطل المغرب لقب بطولة الكونفيدرالية عام 2005 بعدما تخطي فريق دولفين النيجيري، حيث خسر ذهابًا 1-0، وفاز في لقاء الإياب بثلاثية نظيفة.

 

2-  الفتح الرياضي


فاز فريق الفتح الرياضي بلقب بطولة الكونفيدرالية عام 2010، بعدما تخطي فريق الصفاقسي التونسي، حيث انتهي لقاء الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف، وفاز بطل المغرب 3-2 في لقاء الإياب.

 

3- المغرب الفاسي

 

ثالث الأندية المغربية المتوج بلقب الكونفيدرالية فريق المغرب الفاسي والذي سبق وحصد اللقب عام 2011 على حساب الإفريقي التونسي حيث تغلب عليه بنتيجة 6/5 بركلات الترجيح.

 

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