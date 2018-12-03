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أديب: موضوع رانيا يوسف وصل لحد الهند

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:29 ص
أديب: موضوع رانيا يوسف وصل لحد الهند
الإعلامي عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
عقب الإعلامي عمرو أديب، على إصدار نقابة المهن التمثيلية بيانا بشأن أزمة فستان رانيا يوسف في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، مشيرا إلى أن قضية رانيا يوسف وصلت إلى الهند، وتم تداولها في صحف هندية شهيرة.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، إلى أن الأمر لا يتحمل أن يصل للقضاء، معقبا: "كتير أوي نوصل للمحاكمة، والقاضي مش فاضي للقضايا دي.. عنده بلاوي زرقة تانية، عنده قضايا اغتصاب، وقتل، وشيكات بدون رصيد".

,أثار ظهور الفنانة رانيا يوسف في ختام مهرجان القاهرة السينمائية الجدل بسبب فستانها، والذي وصفه البعض بـ الفاضح، وهو الأمر الذي دفع عدد من المحامين إلى تقديم بلاغات ضد الفنانة وصل عددها إلى 32 بلاغ.
المزيد عن: مهرجان القاهرة فستان رانيا يوسف توك شو التوك شو الإعلامي عمرو أديب أخبار مصر
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