كيف أهدر محمد صلاح فرصة دخول التاريخ مع ليفربول

أهدر محمد صلاح نجم نادي ليفربول فرصة دخول التاريخ مع الريدز من بوابة إيفرتون في الدوري الإنجليزي.





وفشل محمد صلاح في تسجيل أهداف في مرمى إيفرتون خلال مباراته الـ50 مع ليفربول والتي كان يحتاج إلى هدف فيها لمعادلة الرقم التاريخي لجورج آلان الذي سجل عام 1898 40 هدفًا في 50 مباراة وهو رقم صامد منذ ما يقرب من 120 عامًا.





كان ليفربول قد فاز على إيفرتون بهدف أوريجي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي.











