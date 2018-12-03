ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كيف أهدر محمد صلاح فرصة دخول التاريخ مع ليفربول

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:26 ص
كيف أهدر محمد صلاح فرصة دخول التاريخ مع ليفربول
محمد صلاح
طباعة
الفجر الرياضي
 
أهدر محمد صلاح نجم نادي ليفربول فرصة دخول التاريخ مع الريدز من بوابة إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

وفشل محمد صلاح في تسجيل أهداف في مرمى إيفرتون خلال مباراته الـ50 مع ليفربول والتي كان يحتاج إلى هدف فيها لمعادلة الرقم التاريخي لجورج آلان الذي سجل عام 1898 40 هدفًا في 50 مباراة وهو رقم صامد منذ ما يقرب من 120 عامًا.

كان ليفربول قد فاز على إيفرتون بهدف أوريجي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي.



المزيد عن: محمد صلاح مباراة ليفربول وايفرتون ليفربول وايفرتون ليفربول الدوري الانجليزي اخبار الرياضة اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ليفانتي
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي الدرجة A
أتالانتا
-
x
21:30
-
نابولي
الدوري التركي
فنربخشة
-
x
19:00
-
قاسم باشا
دوري الخليج العربي الاماراتي
الوصل
-
x
17:30
-
العين
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/3/2018 6:10:00 AM