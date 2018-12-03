زي النهاردة بتاريخ 3-12-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 3-12-2018





أحداث





915 - يوحنا العاشر يتوج برنغار الأول إمبراطورًا رومانيًا مقدسًا.





1101 - أبو علي المنصور يتولى الخلافة ويتخذ لقب الآمر بأحكام الله، ليكون بذلك الخليفة الفاطمي العاشر.





1586 - البحار والمستكشف الإنجليزي السير ‹توماس هيريوت› يكتشف نبات البطاطس في كولومبيا بأمريكا الجنوبية.





1621 - عالم الفلك الإيطالي جاليليو جاليلي يخترع التلسكوب الخاص به.





1800 - معركة هوهينليندن (خلال حروب الثورة الفرنسية. فاز الجيش الفرنسي بقيادة جان فيكتور ماري مورو بانتصار حاسم على النمساويين والبافاريين الذي يقودهم الأرشيدوق يوحنا النمساوي).





1818 - إلينوي تصبح الولاية الأمريكية رقم 21.





1866 - افتتاح الكلية السورية البروتستانتية في بيروت، المعروفة حالياً باسم الجامعة الأمريكية.





1882 - بدء محاكمة زعماء الثورة العرابية في مصر.





1922 - بدء عروض فيلم «قصة البحر» في إحدى قاعات العرض السينمائي في نيويورك، وهو أول فلم سينمائي بالألوان.





1956 - إتمام انسحاب القوات الفرنسية والبريطانية من مصر وذلك بعد فشل ما عرف باسم العدوان الثلاثي والذي شنته الدولتين مع إسرائيل.





1958 - إندونيسيا تؤمم المصالح الهولندية في أراضيها.





1973 - الأمم المتحدة تصدر قرارات لمعاقبة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.





1984 - انفجار بمصنع «شركة يونيون كاربايد» الكيميائي في مدينة بهوبال الهندية يودي بحياة 3800 شخص وتضرر ما بين 150000 إلى 600000 نسمة، واشتهرت الحادثة باسم كارثة بوبال وهي من أسوأ الكوارث الصناعية في التاريخ من حيث عدد المتضررين.





1987 - الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق بأغلبية 129 صوتًا على عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط.





1990 - العاصمة الصومالية مقديشو تسقط في يد المتمردين ضد حكم الرئيس محمد سياد بري.





1992 - مجلس الأمن الدولي يوافق على التدخل العسكري في الصومال بقيادة الولايات المتحدة وذلك لوقف الحرب الأهلية هناك بعد انهيار حكومة الرئيس محمد سياد بري.





1992 - هاجم مقاتلون من كتائب القسام من على بعد أمتار فقط جيباً عسكرياً للاحتلال الإسرائيلي جنوب البحر على طريق الشيخ عجلين بمدينة غزة، وأمطروه بوابل من الرصاص (30) رصاصة، حيث تكتَّم جيش الاحتلال على خسائره.





1994 - سوني تطرح أول جهاز بلاي ستيشن للبيع.





2012 - مقتل ما لا يقل عن 475 شخص بإعصار بوبا في الفلبين.





مــــــــواليــــــــــد





1368 - الملك شارل السادس، ملك فرنسا.





1447 - بايزيد الثاني ، سلطان الدولة العثمانية.





1800 - فرانتسيه بريشيرن، شاعر سلوفيني.





1857 - جوزيف كونراد، أديب وروائي بولندي.





1880 - فيدور فون بوك، عسكري ألماني.





1886 - كارل مان سيغبان، عالم فيزياء سويدي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1924.





1887 - الأمير هيغاشيكوني ناروهيكو، رئيس وزراء اليابان.





1899 - هاياتو إيكيدا، رئيس وزراء اليابان.





1900 - ريشارد كون، عالم كيمياء حيوية نمساوي / ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1938.





1911 - نينو روتا، ملحن إيطالي.





1921 - مديحة يسري، ممثلة مصرية.





1925 - كيم داي جونج، رئيس كوريا الجنوبية حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2000.





1927 - آندي ويليامز، مغني أمريكي.





1933 - بول كروتزن، عالم كيمياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1995.





1951 - عماد رشاد، ممثل مصري.





1960 - جوليان مور، ممثلة أمريكية.





1960 - داريل هانا، ممثلة أمريكية.





1966 - فليمينغ بوفلسن، لاعب كرة قدم دنماركي.





1968 - برندان فريزر، ممثل كندي.





1970 - كريستيان كاريمبو، لاعب كرة قدم فرنسي.





1973 - هولي ماري كومز، ممثلة أمريكية.





1978 - ترينا، مغنية راب أمريكية.





1978 - ديما بياعة، ممثلة سورية.





1981 - يوانيس أماناتيديس، لاعب كرة قدم يوناني.





1981 - دافيد فيا، لاعب كرة قدم إسباني.





1982 - مايكل إيسيان، لاعب كرة قدم غاني.





1984 - أفرام بابادوبولوس، لاعب كرة قدم يوناني.





1985 - أماندا سيفريد، ممثلة أمريكية.





1996 - شوق الهادي، ممثلة كويتية.





وفيــــــــــــات





311 - ديوكلتيانوس، إمبراطور روماني.





1376 - محمد بن سعيد الرعيني، فقيه ومحدث ومفسر وأديب مغربي.





1552 - القديس فرنسيس كسفاريوس، مبشر مسيحي.





1702 - أحمد بن الحسين الطرابلسي، فقيه، كاتب وشاعر ليبي.





1823 ـ جوفاني باتيستا بلزوني، مستكشف ومغامر إيطالي.





1894 - روبرت لويس ستيفنسون، روائي اسكتلندي.





1966 - عبد الرحمن الرافعي، مؤرخ مصري.





1969 - محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مفتي السعودية.





1992 - صلاح قابيل، ممثل مصري.





1999 - محمد السريع، ممثل كويتي.





2001 - خوان خوسيه أريولا، كاتب مكسيكي.





2009 - جاسم الصالح، ممثل كويتي.





2011 - ديف اناند، ممثل هندي.





2012 - فيودور خيتروك، رسام ومخرج روسي.





2012 - رجب الماجري، شاعر ليبي.





2013 - رضا حافظ، فريق ووزير الإنتاج الحربي المصري.





2013 - أحمد فؤاد نجم، شاعر مصري.





أعيــــــــاد ومنــــــــاسبـــــــــــات





اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.





اليوم العالمي للغات الباسكية.



