ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الزمالك يحتفل بعيد ميلاد دونجا وأوباما (صور)

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:19 م
الزمالك يحتفل بعيد ميلاد دونجا وأوباما (صور)
طباعة
رامي بشاي
 

قامت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالاحتفال بعيد ميلاد ثنائي الفريق الأول محمود عبد العاطي دونجا ويوسف أوباما.



وحرصت جماهير نادي الزمالك على الاحتفال بالثنائي وتوجيه بعض الرسائل الخاصة لهم، عبر الصفحة الرسمية للقلعة البيضاء على موقع فيس بوك.



ويحتفل اليوم ٢ ديسمبر محمود عبد العاطي دونجا بعيد مولده السادس والعشرين، بينما يحتفل يوسف إبراهيم فايد الشهير بـ"اوباما" بعيد مولده الثالث والعشرين.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
تشيلسي
2
x
14:00
0
فولهام
آرسنال
4
x
16:05
2
توتنهام هوتسبير
ليفربول
1
x
18:15
0
إيفرتون
الدوري السعودي
النصر
1
x
16:45
2
الوحدة
الاتحاد
2
x
17:15
2
الحزم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
1
x
19:30
0
فياريال
الدوري الإيطالي الدرجة A
ميلان
2
x
13:30
1
بارما
روما
x
21:30
انتر ميلان
كأس مصر
المصري البورسعيدي
1
x
17:00
2
الجزيرة مطروح
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
1
x
21:00
1
الرجاء الرياضي - المغرب
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/2/2018 10:20:03 PM