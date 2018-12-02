الزمالك يحتفل بعيد ميلاد دونجا وأوباما (صور)

قامت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالاحتفال بعيد ميلاد ثنائي الفريق الأول محمود عبد العاطي دونجا ويوسف أوباما.









وحرصت جماهير نادي الزمالك على الاحتفال بالثنائي وتوجيه بعض الرسائل الخاصة لهم، عبر الصفحة الرسمية للقلعة البيضاء على موقع فيس بوك.









ويحتفل اليوم ٢ ديسمبر محمود عبد العاطي دونجا بعيد مولده السادس والعشرين، بينما يحتفل يوسف إبراهيم فايد الشهير بـ"اوباما" بعيد مولده الثالث والعشرين.