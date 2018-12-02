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7 مباريات نارية لليونايتد في ديسمبر

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:17 م
7 مباريات نارية لليونايتد في ديسمبر
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ريهام عبدالمحسن
 
يترقب عشاق مانشستر يونايتد مباريات فريقهم هذا الشهر تحديداً أملاً في أن تتحسن أوضاع الفريق خصوصا في الدوري وذلك قبل نهاية العام الجاري، حيث يحتل الشياطين الحمر المركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة. بينما يحتل في دوري أبطال أوروبا المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط.

 ويستعرض الفجر الرياضي مباريات الشياطين الحمر في ديسمبر .

* الدوري الإنجليزي :
- الأربعاء 5 ديسمبر 2018 :
مانشستر يونايتد & آرسنال الساعة 10 مساءً

- السبت 8 ديسمبر 2018 :
مانشستر يونايتد & فولهام الساعة 5 مساءً

- الأحد 16 ديسمبر 2018 :
ليفربول & مانشستر يونايتد الساعة 6 مساءً

- السبت 22 ديسمبر 2018 :
كارديف سيتي & مانشستر يونايتد الساعة 7 ونصف مساءً

- الأربعاء 26 ديسمبر 2018 :
مانشستر يونايتد & هيدرسفيلد الساعة 5 مساءً

- الأحد 30 ديسمبر 2018 :
مانشستر يونايتد & بورنموث الساعة 6 ونصف مساءً

* دوري أبطال أوروبا :
- الأربعاء 12 ديسمبر 2018 :
فالنسيا & مانشستر يونايتد الساعة 9 مساءً

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