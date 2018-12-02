هاني البحيري لـ"الفجر الفني": فستان رانيا يوسف غير مناسب للقاهرة السينمائي
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:16 مسارة إبراهيم - تصوير: ولاء غنيم
أكد مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، أن الفنانة رانيا يوسف، صديقته ويقدرها على المستوى الفني والإنساني، وذلك تعليقاً أزمة ظهورها بإطلالة عارية أثناء حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين.
وأضاف "البحيري" في تصريح خاص لـ "الفجر الفني"، أن "يوسف" ارتدت فستانها اتباعاًً للموضة العالمية، مؤكداً أنه غير مناسب لظهورها على السجادة الحمراء في مهرجان "القاهرة السينمائي" بسبب "العري"، مشيراً إلى كونه مناسباً لمناسبات أخرى.
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