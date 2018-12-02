"الجمارك": جميع مدخلات صناعة السيارات تدخل بسعر الدولار الجمركي

أكد سيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك ووكيل أول وزارة المالية، أن الغرض من قرار رفع الدولار الجمركي هو حماية الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن السلع التي تم فرض عليها قرار الدولار الجمركي ترفيهية ولا تمس محدودي الدخل على الإطلاق.



وأضاف "نجم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مش بالكلام"، المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم السبت، أن الدولة تهدف إلى حماية السلع المحلية بهذا القرار وتشجيع الصناعة المحلية، مؤكدًا أن تطبيق قرار الدولار الجمركي سيجعل هناك منافسة حقيقية وعادلة بين السلعة المحلية والمستورده من الخارج.



وتابع: "السيارات ليست سلعة استفزازية وهناك مصانع كثيرة في مصر تجمع وتنتج السيارات في مصر"، مؤكدًا أن جميع مدخلات صناعة السيارات ومواد الإنتاج الخاصة بها تدخل بسعر الدولار الجمركي"، منوهًا إلى أن هذا القرار خاص باستيراد السيارات كاملة من كافة الدول.

