ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ممثلة شهيرة تحتفل بعيد ميلادها عارية في حوض السباحة (صورة)

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:09 م
ممثلة شهيرة تحتفل بعيد ميلادها عارية في حوض السباحة (صورة)
صورة أرشيفية
طباعة
الفجر الفني
 
فاجأت الممثلة الأميركية الشهيرة سارة هايلاند، متابعيها باحتفالها بعيد ميلادها الـ28 على طريقتها الخاصة. 

فاختارت أن تقضيه مع حبيبها في ​جزر الكاريبي​ على البحر ونشرت صورة على حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بدت ​عارية​ تماما من دون ​ملابس​ ولا حتى ​مايوه​. 

وعلق المتابعون على الصورة وعايدوها بمناسبة عيد ميلادها.

يذكر ان سارة عرفت شهرة واسعة عبر مسلسل Modern Family و XOXO
ممثلة شهيرة تحتفل بعيد ميلادها عارية في حوض السباحة (صورة)
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
تشيلسي
2
x
14:00
0
فولهام
آرسنال
4
x
16:05
2
توتنهام هوتسبير
ليفربول
1
x
18:15
0
إيفرتون
الدوري السعودي
النصر
1
x
16:45
2
الوحدة
الاتحاد
2
x
17:15
2
الحزم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
1
x
19:30
0
فياريال
الدوري الإيطالي الدرجة A
ميلان
2
x
13:30
1
بارما
روما
x
21:30
انتر ميلان
كأس مصر
المصري البورسعيدي
1
x
17:00
2
الجزيرة مطروح
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
1
x
21:00
1
الرجاء الرياضي - المغرب
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/2/2018 10:20:03 PM