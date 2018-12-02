ممثلة شهيرة تحتفل بعيد ميلادها عارية في حوض السباحة (صورة)
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:09 مالفجر الفني
فاجأت الممثلة الأميركية الشهيرة سارة هايلاند، متابعيها باحتفالها بعيد ميلادها الـ28 على طريقتها الخاصة.
فاختارت أن تقضيه مع حبيبها في جزر الكاريبي على البحر ونشرت صورة على حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بدت عارية تماما من دون ملابس ولا حتى مايوه.
وعلق المتابعون على الصورة وعايدوها بمناسبة عيد ميلادها.
يذكر ان سارة عرفت شهرة واسعة عبر مسلسل Modern Family و XOXO
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