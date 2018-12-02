ممثلة شهيرة تحتفل بعيد ميلادها عارية في حوض السباحة (صورة)

فاجأت الممثلة الأميركية الشهيرة سارة هايلاند، متابعيها باحتفالها بعيد ميلادها الـ28 على طريقتها الخاصة.





فاختارت أن تقضيه مع حبيبها في ​جزر الكاريبي​ على البحر ونشرت صورة على حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بدت ​عارية​ تماما من دون ​ملابس​ ولا حتى ​مايوه​.





وعلق المتابعون على الصورة وعايدوها بمناسبة عيد ميلادها.





يذكر ان سارة عرفت شهرة واسعة عبر مسلسل Modern Family و XOXO