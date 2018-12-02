"إتحاد الصناعات" يعقد دورة تدريبية حول الحقوق والإلتزامات في علاقات العمل بمدينة قنا

عقد إتحاد الصناعات المصرية دورة تدريبية في مدينة قنا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وذلك في إطار دور الإتحاد في دعم القطاع الصناعي في مصر والعمل على نهوضه لإيمانه بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة وذلك لإسهام القطاع في خلق فرص العمل وزيادة نسبة التشغيل والحد من البطالة، ولما لذلك من إنعكاسات إقتصادية وإجتماعية إيجابية على مستوى الدولة والمواطن.





وقد قامت الدكتورة فاطمة الرزاز، مستشارة الإتحاد لشئون العمل، بإدراة ورشة العمل والتي إستهدفت أصحاب الأعمال ومديري الموارد البشرية بالشركات والمؤسسات من أعضاء الغرف الصناعية ومن القطاعات المختلفة (الهندسية والغذائية والحبوب والكيماوية والحرف اليدوية) المتواجدين بمحافظة قنا وماحولها.





وقد خصصت الجلسة الأولى للتعريف بإلتزامات صاحب العمل تجاه موظفي وعمال منشأته فيما يخص الأجور والإجازات وآليات تنظيم العمل وغيرها من الإلتزامات، فيما إستعرضت الجلسة الثانية إلتزامات الموظفين والعمال وما ينطوي عليه نظام العمل من واجبات ومحظورات من حيث مستوى الأداء في العمل و تنفيذ أوامر صاحب العمل وعدم إفشاء أسراره أو أسرار المنشأة وكذلك الإلتزام بعدم منافسة صاحب العمل، وغيرها من الإلتزامات.





وقد شددت دكتورة فاطمة الرزاز على أهمية مثل هذه اللقاءات في خلق مناخ عمل مستقر بين أطراف العمل مما يساهم في إستقرار البيئة الإنتاجية الصناعية ككل مما ينعكس بالضرورة على الحياة الإجتماعية لأصحاب الأعمال والموظفين والعمال على حد السواء، مشيرة إلى حتمية إزدهار القطاع ككل نتيجة لهذا الإستقرار.





وأضافت الرزاز أن ورشة العمل تلك إنما هي ضمن الخدمات المجانية التي يقدمها إتحاد الصناعات المصرية إلى الغرف الصناعية و أعضاءها من مؤسسات ومنشآت بهدف تعريف أصحاب الأعمال والموظفين والعمال بكافة الأمورالمرتبطة بالعلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية بما في ذلك القوانين ذات الصلة ، وكيفية العمل بها، وتطبيق بنودها بشكل تام وصحيح بما يحقق المصلحة الكاملة لأطراف علاقة العمل.