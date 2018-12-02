ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أخبار مانشستر يونايتد - مورينيو يهاجم لاعبيه بعد التعادل مع ساوثهامبتون

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:04 م
أخبار مانشستر يونايتد - مورينيو يهاجم لاعبيه بعد التعادل مع ساوثهامبتون
طباعة
ريهام عبدالمحسن
 
أكد جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد بأن لاعبيه يفتقرون الضغط الدائم على المهاجمين واستخلاص الكرة وذلك بعد التعادل مع ساوثهامبتون في الجولة ال 14 من البريميرليج.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية : "بغض النظر عن الخطة التي نعتمد عليها فعدم الفوز له صلة بإمكانيات اللاعبين".

وأضاف : "عندما لا يفهم اللاعبون أن العبقرية تكمن في البساطة خاصة في بعض الأجزاء من الملعب فإنهم يواصلون اللعب بطريقة معقدة جدا ويكون من الصعب للغاية الحصول على النتائج المرجوة".

وتابع: "بسبب فقدان الكثير من الكرات في منتصف الملعب خسرنا الكثير من الفرص لنقل الكرة إلى الثلث الأخير".

واختتم مورينيو تصريحاته قائلاً : "لعبنا بشكل جيد جدا في آخر 15 دقيقة من الشوط الأول، روح عالية وقتال جيد وتحويل التأخر 0 -2 إلى 2-2 وضرب اللاعبون مثالا رائعا في القتال لأقصى درجة"
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
تشيلسي
2
x
14:00
0
فولهام
آرسنال
4
x
16:05
2
توتنهام هوتسبير
ليفربول
1
x
18:15
0
إيفرتون
الدوري السعودي
النصر
1
x
16:45
2
الوحدة
الاتحاد
2
x
17:15
2
الحزم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
1
x
19:30
0
فياريال
الدوري الإيطالي الدرجة A
ميلان
2
x
13:30
1
بارما
روما
x
21:30
انتر ميلان
كأس مصر
المصري البورسعيدي
1
x
17:00
2
الجزيرة مطروح
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
1
x
21:00
1
الرجاء الرياضي - المغرب
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/2/2018 10:20:03 PM