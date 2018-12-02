أخبار مانشستر يونايتد - مورينيو يهاجم لاعبيه بعد التعادل مع ساوثهامبتون

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد بأن لاعبيه يفتقرون الضغط الدائم على المهاجمين واستخلاص الكرة وذلك بعد التعادل مع ساوثهامبتون في الجولة ال 14 من البريميرليج.





وقال مورينيو في تصريحات صحفية : "بغض النظر عن الخطة التي نعتمد عليها فعدم الفوز له صلة بإمكانيات اللاعبين".





وأضاف : "عندما لا يفهم اللاعبون أن العبقرية تكمن في البساطة خاصة في بعض الأجزاء من الملعب فإنهم يواصلون اللعب بطريقة معقدة جدا ويكون من الصعب للغاية الحصول على النتائج المرجوة".





وتابع: "بسبب فقدان الكثير من الكرات في منتصف الملعب خسرنا الكثير من الفرص لنقل الكرة إلى الثلث الأخير".





واختتم مورينيو تصريحاته قائلاً : "لعبنا بشكل جيد جدا في آخر 15 دقيقة من الشوط الأول، روح عالية وقتال جيد وتحويل التأخر 0 -2 إلى 2-2 وضرب اللاعبون مثالا رائعا في القتال لأقصى درجة"